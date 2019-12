Primavera, il percorso del Milan di Federico Giunti fino ad ora

Riviviamo assieme il campionato del Milan di Federico Giunti, che ha preso la squadra lo scorso anno in Primavera 1 in piena zona retrocessione e ha quasi sfiorato l’impresa di rimanere nel massimo campionato giovanile. L’inizio dei rossoneri non fu proprio esaltante, siccome pareggiarono con Spezia e Cittadella e vinsero di misura contro Pordenone e Venezia. Dopo questo avvio, i ragazzi hanno appreso al meglio gli schemi del tecnico perugino e hanno iniziato ad ingranare: 9 vittorie consecutive e primo posto in solitaria con ben 32 punti, 33 gol realizzati e solamente 9 subiti. Parallelamente al campionato, il Milan ha continuato il suo percorso – ottimo – in Coppa Italia, battendo Spezia nei regolamentari 90 minuti di gioco e Sampdoria e Torino ai calci di rigore, arrivando così ai quarti di finale in cui i rossoneri sfideranno la Fiorentina di Emiliano Bigica.