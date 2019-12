Si sta giocando, in questo momento, Milan Primavera - Manchester United Primavera. Tra i rossoneri, in difesa, si rivede il nome di Tommaso Merletti. Il centrale classe 2001 torna titolare dopo un infortunio grave che lo ha tenuto fuori per più di due mesi. L'ultima partita in cui giocò dal primo minuto, infatti, fu contro il Cittadella.