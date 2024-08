Primavera, mister Guidi dopo il 4-0 all'Udinese: "Ottimo approccio, risultato che ci dà tanta autostima e fiducia"

vedi letture

Dopo la bella vittoria per 4-0 sul campo dell'Udinese, Federico Guidi, tecnico della Primavera del Milan, ha dichiarato: "È stata una partita approcciata molto bene dalla squadra, ero curioso di vedere l'esordio di ragazzi molto giovani che in queste settimane hanno lavorato benissimo - riporta il sito ufficiale del Milan -. Una volta che siamo passati in vantaggio i ragazzi hanno cominciato a macinare gioco e a costruire occasioni, concedendo molto poco agli avversari. Già in parità numerica ci stavamo esprimendo bene. Volevo vedere i ragazzi giocare come in allenamento, sin dal primo giorno hanno sempre dimostrato concentrazione e intensità mettendo in pratica quanto richiesto. Il gruppo è nuovo, giovane, e ci sono diversi aspetti su cui dobbiamo crescere ma ci sono tanti margini di miglioramento: questo risultato ci dà tanta autostima e fiducia, per migliorare".

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 0-4

UDINESE (3-5-2): Malusà; Abankwah, Palma (19'st Shpuza), Olivo (19'st Del Pino); Lazzaro, De Crescenzo (19'st Cella), Bozza, Di Leva (8'st El Bouradi), Marello; Pejičić, Bonin. A disp.: Kristancig, Shpuza, Polvar, Danciuțiu, Cella, Del Pino, Mlakar, Dal Vì, Vinciati, El Bouradi, Landolfo. All.: Bubnjić.

MILAN (4-2-3-1): Mastrantonio; Colombo (34'st Cappelletti), Parmiggiani, Paloschi, Perera; Sala, Perin; Bonomi (34'st Siman), Comotto (1'st Mancioppi), Ibrahimović (43'st Lamorte); Lontani (1'st Zaramella). A disp.: Faccioli; Skoczylas, Grilli, Frugnoli, Ossola, Tezzele. All.: Guidi.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

Gol: 39' e 11'st Ibrahimović (M), 48' rig. Bonomi (M), 46'st Perin (M).

Ammoniti: 35' Abankwah (U), 40' Comotto (M), 45' Lontani (M), 14'st Bozza (U), 48'st Perera (M).

Espulso: 40' Abankwah (U) per seconda ammonizione.