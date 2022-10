Primavera, sabato alle 13 Udinese-Milan: la designazione arbitrale

Dopo la bella vittoria in Youth League contro il Chelsea, per la Primavera del Milan è il momento di tornare a pensare al campionato e al prossimo impegno valido per l'8^ giornata: sabato alle 13 la squadra rossonera di mister Ignazio Abate, attualmente 10^ con 9 punti, farà visita all'Udinese che ricopre l'ultimo posto in classifica con un solo punto.

Questa la designazione arbitrale:

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata

ASSISTENTE 1: Andrea Pasqualetto di Aprilia

ASSISTENTE 2: Massimiliano Starnini di Viterbo