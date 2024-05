Primavera, Simic festeggia l'accesso ai playoff: "Grande lavoro di squadra"

Il Milan Primavera pareggia una folle partita in casa del Torino ma riesce a ottenere la certezza di giocarsi i playoff scudetto contro la Lazio. In campo per tutta la partita quest'oggi, il centrale serbo Jan-Carlo Simic autore anche di un assist in occasione del secondo gol dei rossoneri con Nsiala.

Ecco il post celebrativo di Simic sul suo profilo Instagram.