Primavera, Udinese-Milan 0-2 a fine primo tempo: in gol Ibrahimovic e Bonomi, friulani in 10

Si è concluso poco fa il primo tempo di Udinese-Milan, match valido per la prima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di mister Federico Guidi hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio 2-0 grazie ad un gol al 38' di Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, e ad un rigore trasformato da Bonomi al 49'. I friulani sono rimasti in 10 per l'espulsione di Abankwah per un fallo di reazione in mezzo al campo.

Queste le formazioni ufficiali di Udinese e Milan:

UDINESE: Malusa, Palma, Lazzaro, Pejicic, De Crescenzo, Bozza, Bonin, Abankwah, Olivo, Marcello, Di Leva. Allenatore: Bubnjic.

MILAN: Mastrantonio, Colombo, Parmiggiani, Paloschi, Perera, Sala, Perin, Bonomi, Comotto, Ibrahimovic, Lontani. Allenatore: Guidi.