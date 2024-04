Primavera, Victor Ehuwa operato per la riparazione della lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro

Il profilo ufficiale del settore giovanile del Milan su X riferisce che Victor Ehuwa, giovane centrocampista della Primavera rossonera, è stato operato giovedì per la riparazione della lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Ecco la nota del club di via Aldo Rossi: "Nella mattina di giovedì 28 marzo il calciatore Victor Ehuwa è stato sottoposto ad artroscopia per la riparazione della lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi-Sant'Ambrogio. L'intervento, eseguito dal dott. Pozzoni e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito. Il giovane centrocampista rossonero ha iniziato il percorso riabilitativo".

Faro del centrocampo della Primavera di Abate, Victor ha avuto un piccolo "assaggio" di prima squadra in questa stagione: è stato infatti in panchina al fianco di Stefano Pioli nel match di campionato contro il Napoli a San Siro e anche nella doppia sfida dei playoff di Europa League contro il Rennes.