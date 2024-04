Primavera, Zeroli: "Faremo del nostro meglio per vincere. Sarebbe un altro piccolo grande sogno che si realizza"

Domani non è solo il giorno del derby di Milano, ma anche della finale di Youth League: la Primavera del Milan affronterà l'Olympiacos alle 18 al Colovray Sports Centre di Nyon. Sia la Grecia che l'Italia non hanno mai avuto una squadra in finale di questa competizione. I greci hanno sconfitto in finale il Nantes ai rigori, mentre i rossoneri hanno eliminato il Porto, sempre ai rigori.

Kevin Zeroli, capitano rossonero, ha dichiarato al sito ufficiale della UEFA: "L'Olympiacos è una squadra straordinaria, ma la affronteremo con calma e con determinazione. Sono sicuro che faremo una grande partita e faremo del nostro meglio per vincere. Penso che sarebbe un altro piccolo grande sogno che si realizza. Sono nato e cresciuto con questi colori, il Milan è abituato a vincere in Europa contro squadre europee".