Settore Giovanile, i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Due successi e un pari - tra gli altri risultati - hanno mandato in archivio un ottimo fine settimana per il Settore Giovanile rossonero. Nella giornata di sabato, la Primavera di Mister Abate ha chiuso la stagione con un pareggio casalingo contro il Sassuolo, mentre l'Under 18 è incappata in un passo falso indolore. Domenica, invece, l'Under 17 Femminile ha superato il Napoli nell'andata dei Quarti di finale di categoria, stesso esito per l'Under 16 - corsara sul campo dell'Empoli.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 27 MAGGIO

PRIMAVERA: 17ª giornata di ritorno, Milan-Sassuolo 0-0

UNDER 18: 27ª giornata, Milan-Monza 1-2 (25'st Boakye)

DOMENICA 28 MAGGIO

UNDER 17 FEMMINILE: Quarti di finale (andata), Napoli-Milan 0-1 (8' Longobardi)

UNDER 16: Quarti di finale (andata), Empoli-Milan 0-1 (1'st Ossola)

UNDER 15: Quarti di finale (ritorno), Como-Milan 3-1 dts (41'st Pisati)