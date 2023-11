Youth League, domani alle 14.30 Milan-Borussia Dortmund: la designazione arbitrale

Domani alle 14.30, al Puma House of Football di Milano, la Primavera del Milan ospiterà il Borussia Dortmund, nel match valido per la quinta giornata del Girone F di Youth League. I rossoneri sono primi in classifica con 9 punti, due in più proprio dei tedeschi, dunque con un successo potrebbero fare un passo molto importante verso il passaggio del turno. Nella sfida di andata in Germania, la squadra di Abate vinse 2-1 grazie ai gol di Sia e Zeroli.

Come riporta il sito ufficiale dell'UEFA, questa è la squadra arbitrale che è stata designata per la sfida tra Milan e Borussia Dortmund:

Arbitro: David Dickinson SCO

Assistenti: Calum Spence SCO - Christopher Rae SCO

Quarto uomo: Giovanni Ayroldi ITA