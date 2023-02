Youth League, Juve e Inter eliminate nei playoff. Il Milan è già agli ottavi

© foto di Gianluigi Torre

La Juventus Under 19 è stata eliminata stasera dalla Youth League, in seguito al pareggio senza reti arrivato nel pomeriggio contro il Genk, che ha portato ai calci di rigore, fatali per la squadra di Paolo Montero.

Sconfitta ai calci di rigore e conseguente eliminazione dalla Youth League anche per l'Inter Primavera, che non è riuscita a battere il Rukh Lviv e deve dire addio alla competizione. 1-1 il risultato finale al 90' con le reti di Panchenko per i padroni di casa al 30' e il pareggio di Esposito al 52'. Niente supplementari e subito tiri dagli undici metri, con i nerazzurri che hanno fallito tre penalty su sei.

In corsa resta il Milan di Abate, direttamente qualificato agli ottavi di finale.