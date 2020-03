A. Colombo: "Rangnick? Anche se arrivasse Guardiola in una società così non va bene"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Angelo Colombo, ex giocatore rossonero, ha parlato di Rangnick. Queste le sue parole:

Su Rangnick comunque che idea si è fatto?

"Potrebbe andar bene così come può essere il nome sbagliato. In questo momento potrebbe venire anche Guardiola ma con una società così non andrebbe bene. Prima bisogna parlarsi e poi si buttano giù le strategie. Il Milan non merita questo, dovrebbe stare dov'è adesso la Lazio".