Accardi: "Milan, un errore esonerare Giampaolo"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Beppe Accardi ha commentato così l'esonero di Giampaolo: "Il Milan ha sbagliato, Pioli ha una logica totalmente diversa rispetto a quella di Giampaolo. Pioli lavora più nell’immediato. Il Milan di Giampaolo era stato costruito per crescere nel tempo. Oggi il Milan di Pioli deve fare più punti possibili immediatamente. La società rossonera ha cambiato Gattuso affidandosi a Giampaolo per cambiare filosofia e costruire qualcosa di nuovo. Ma per costruire qualcosa di nuovo bisogna dare tempo".