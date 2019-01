Accardi su Piatek: "Bel colpo per il Milan"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’agente Beppe Accardi, fra le altre cose, ha parlato anche di Piatek: "È un bel colpo per il Milan. Se inizialmente dovesse aver bisogno di adattarsi mi auguro che lo facciano adattare senza troppe critiche. Higuain ha deluso? È capitato in una squadra che non ha esaltato le sue caratteristiche. Ma è andato in una grande squadra dove c’è un allenatore con cui ha un rapporto speciale".