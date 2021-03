Ad Sky Italia: "Senza Serie A abbasseremo i prezzi degli abbonamenti. Siamo disponibili a trattare con DAZN"

L’ad di Sky Italia Maximo Ibarra ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ah spiegato di essere disponibili eventualmente a possibili accordi con DAZN per trasmettere i prossimi tre campionati di Serie A: "Noi siamo sempre aperti, ovviamente. Sarà un tema che potremo affrontare dopo che l’asta sui diritti si chiuderà definitivamente. Siamo stati partner di Dazn finora e come dicevo ci aspettiamo che vengano adottati gli stessi criteri che Sky ha adottato da quando ha avuto sette partite di calcio in esclusiva. Del resto, anche Tim Vision ha sulla sua piattaforma la nostra Now". Senza la Serie A, il prezzo dell'abbonamento a Sky dovrebbe invece diminuire: "Se la Serie A non ci fosse, ovviamente, ne scaleremo il costo dall’abbonamento ai clienti in modo del tutto trasparente e proattivo. Ma i nostri clienti avranno sempre il vantaggio di una tecnologia all’avanguardia e di poter gestire tutto in un unico posto anche se in giro ci sono mille app diverse".