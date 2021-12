Adani: "Per la difesa cercherei un potenziale titolare da affiancare a Tomori nei prossimi anni"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato di possibili rinforzi difensivi per il Milan. Queste le sue parole: "Per lottare fino in fondo in campionato servirà un difensore per sostituire Kjaer: mi porterei avanti, pianificando per il futuro, e cercherei un potenziale titolare da affiancare a Tomori nei prossimi anni. Un nome? Marcos Senesi del Feyenoord: mancino, centrale tecnico e di lettura".