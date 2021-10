Adani su Roma-Milan: "Mi aspetto una partita aperta"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Lele Adani ha parlato del big matci di questa sera all’Olimpico: "Mi aspetto una partita aperta. Due squadre che cercano sempre di giocare. Mourinho si è evoluto, in alcune partite ha rischiato di perdere pur di vincere. Il Milan è più completo nell’espressione calcistica, nella mentalità e nella varietà delle giocate. I due anni di Pioli sono da prendere ad esempio".

"La Roma - ha aggiunto l’ex calciatore - dovrà lavorare bene sulle catene esterne: accompagnare, far correre all’indietro gli esterni, Leao e Saelemaekers, creando dubbi ai terzini. E non può prescindere dall’entusiasmo calcistico di Pellegrini. Il Milan invece deve essere se stesso. E non uscire dalla partita come invece gli succede di recente. Gli uomini decisivi? Pellegrini, ma se giocherà anche Mkhitaryan che deve finalmente uscire dallo spartito e decidere, per bravura ed esperienza. Nel Milan quando c’è Ibra tutto passa da lui ma mi piace Leao: gioca libero di testa ed è sempre più coinvolto, felice anche di dare una mano".