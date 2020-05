Ag. Bastos: "Piace a tanti club italiani. Costa 10 milioni"

L'agente di Nahuel Bastos, Ignacio Campo, che insieme al partner italiano Alessandro Luci di Football Factory cura gli interessi dell'attaccante argentino, ha commentato così a tuttomercatoweb.com le voci che accostano il giocatore a diversi club italiani, come Milan, Napoli, Inter e Roma: "Non faccio nomi, ma ne stiamo parlando anche con qualche club italiano. Il giocatore piace molto, in generale. Quanto costa? Più o meno dieci milioni”.