Ag. Laxalt: "Il suo desiderio è quello di rimanere al Milan"

Intervistato da Calciomercato.com, l'agente di Laxalt, il manager Ariel Krasouski, ha parlato del futuro dell'esterno uruguaiano: "L'anno prossimo i tifosi vedranno il vero Laxalt. L'intenzione del giocatore è quella di rimanere nel club. Lui crede fermamente di potersi imporre in rossonero però dobbiamo capire quale sarà la scelta della società e del nuovo allenatore. Ma voglio sottolineare che il giocatore, in questo momento, sta bene al Milan e vuole continuare nel Milan. Aspetteremo le decisioni degli altri, ma noi non ci siamo mossi per trovare una soluzione alternativa per Diego. I rumours arrivano anche qui in Sud America, apprendiamo le notizie solo dai giornali. Per il momento è solo quello, nessuno ci ha contattati. Il Milan non ci ha chiamati e nemmeno il Torino o altri club".