Albertini: "Al Milan sono cresciuto come calciatore e come uomo"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato della sua lunga esperienza in rossonero: "Il Milan mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo. Mi ha visto entrare cucciolo e mi ha salutato 30enne affermato, sposato, padre. Io, insieme ai compagni, ho dato credibilità al progetto: abbiamo creato un senso di appartenenza fondamentale per arrivare in cima al mondo. Circa 15 di noi erano milanesi cresciuti nel settore giovanile, io mi portavo il problema a casa, non so se mi spiego... Che orgoglio".