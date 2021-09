Albertini: "Atletico Madrid? La gara di San Siro può dare consapevolezza al Milan"

L’ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, a margine dell'evento Inside the Sport a Coverciano si è concesso ai giornalisti per rispondere a qualche domanda che riguarda i rossoneri. Sulla sfida contro l’Atletico Madrid di domani, Albertini ha risposto così: “Sarà una bella partita, affascinante. Ho giocato un anno lì, la società è ancora quella. Il Milan è la mia vita, sarà una partita molto difficile per entrambe le squadre e i rossoneri hanno dimostrato a Liverpool di poter stare in questa competizione. La gara di San Siro può dare consapevolezza al Milan”.