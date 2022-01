Albertini: "Ci sono buoni centrocampisti finiti ai margini della propria squadra. Penso a Ndombélé del Tottenham"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato di tante tematiche tra cui un possibile rinforzo per il Milan. Queste le sue parole: "Non saprei. Ma ci sono buoni centrocampisti finiti ai margini della propria squadra. Penso a Tanguy Ndombélé del Tottenham. Occorrerebbe capire a quali condizioni potrebbe partire, magari in prestito. Anche se una soluzione di questo tipo è rischiosa: se devi rimpiazzare Kessié e Bennacer che torneranno a febbraio, e ingaggi un calciatore in cerca di spazio per sei mesi, come fai a caricarlo?".