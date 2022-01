Albertini: "Il mercato di gennaio non è facile. Non ci sono sempre casi limite come quello di Ibra"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato del calciomercato invernale. Queste le sue parole: "Ho sempre reputato il mercato di gennaio complicato. Perché per centrare i grandi colpi devi individuare casi limite come quello di Zlatan Ibrahimović due anni fa, o profili in uscita che spingano per partire subito, come accadde per Christian Eriksen all’Inter".