Albertini: "Il Milan fa paura anche a squadre più quotate come l'Atletico"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato del Milan in vista della sfida di domani contro l’Atletico: "Il tifoso che c’è in me direbbe che è impossibile passare il turno, anche se una fiammella di speranza continuerebbe a bruciare. Da osservatore invece parto da una certezza: questo Milan può fare i punti che gli servono, è nelle sue corde".

"Vedremo il solito Atletico granitico e compatto - ha aggiunto - che va a rubare palla per ripartire con tanta qualità nei singoli. Se il Milan riuscirà a giocare come gli piace, ovvero nella metà campo avversaria, li metterà in difficoltà. I rossoneri oggi fanno paura anche a squadre più quotate come l’Atletico in Europa. La Champions misura la competitività di una rosa: se il Milan dovesse passare, vorrà dire che i suoi giocatori reggono il doppio impegno. Se usciranno, l’esperienza maturata in coppa tornerà buona per lo scudetto. E fisicamente saranno più freschi".