Albertini sulle parole di Gazidis: "Una forzatura che non ho capito bene"

Lunga intervista di Demetrio Albertini al quotidiano Tuttosport. L’ex centrocampista rossonero, fra le altre cose, ha commentato anche le recenti dichiarazioni di Gazidis, secondo cui il Milan avrebbe rischiato addirittura la retrocessione tra i dilettanti se non fosse intervenuto il fondo Elliott: "Mi è sembrata una forzatura che non ho capito bene. Probabilmente in un momento di difficoltà sportiva ha voluto spostare i riflettori su una considerazione economica".