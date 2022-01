Allegri in conferenza: "Le partite con il Milan non finiscono mai. Tutti a disposizione tranne Bonucci e Ramsey"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato del match di domani contro i rossoneri e dello stato di forma della squadra bianconera. Queste le sue parole: "Domani è una partita bella da giocare, dispiace ci siano solo 5000 spettatori, questi grandi eventi sarebbe bello giocarli con gli stadi pieni. È una partita importante per la classifica e bisogna fare bene”.

Come sta Bernardeschi?

“Già le formazioni... Meno male che non li ho ancora visti, devo valutare dopo l'allenamento. Stanno tutti bene tranne Bonucci e Ramsey che comunque è in uscita. Oggi valuterò la formazione e speriamo di azzeccarla domani sera”.

Con un buon risultato domani e un acquisto dal mercato potete puntare più in alto?

“Non andiamo troppo in là con le cose, ora affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo e gli vanno fatti i complimenti, a Stefano che ha fatto un ottimo lavoro. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare lì attaccati, arrivare a fine febbraio nelle migliori condizioni di classifica, non possiamo pensare in questo momento troppo in là o parlare di scudetto. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita”.

Non avete mai vinto con le prime quattro, domani occasione giusta?

“Non è questione di vincere con una big, domani tre punti sarebbero importanti. Sappiamo che non è facile, il Milan fa gol, ha ottime caratteristiche sia su palle alte che nei contropiedi. Ha giocatori con ottima tecnica, vengono da un periodo lungo con tanti risultati. Stiamo lavorando per cercare di agguantare e rimanere vicino alle prime quattro. Poi che non abbiamo vinto con le prime quattro, speriamo che domani sia la prima volta".

All'andata si arrabbio dell'ingresso dei sostituti, ora danno il massimo tutti?

"All'andata nei primi 75 minuti c'è stata una Juve bella, poi dopo il pareggio loro hanno avuto occasioni per vincerla. Il Milan è una squadra imprevedibile, con loro le partite non finiscono mai, ci vuole una grande prestazione”.

Milan può essere un modello?

“Hanno lavorato bene, hanno fatto le cose in modo ordinato e hanno scelto buoni giocatori. Si sono deresponsabilizzati di quello che avevano addosso carico Milan e ora lottano per il campionato. La Juve viene da nove anni meravigliosi, irripetibili per una società di calcio in Italia, l’anno scorso hanno vinto due trofei, quest’anno senza Ronaldo, con più spazio ad altri giocatori, abbiamo giocato delle partite con sei giocatori tra i 20 e i 23 anni. I giocatori giovani danno forza, corsa ma mancano di esperienza. Quella la migliori solo facendo partite, capendo gestione e momenti. Siamo molto migliorati in questo, con l'Udinese abbiamo giocato con grande maturità”.