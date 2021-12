Altafini su Milan-Napoli: "Troppi assenti, sarà una gara monca"

Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante del Milan, José Altafini, ha parlato del big match di domenica contro il Napoli: "Sarebbe stato più bello per lo spettacolo che si fosse disputata qualche mese fa. Scenderanno in campo due squadre che sono in grossa difficoltà per via degli infortuni. Un incontro con tutti gli effettivi sarebbe stato uno spettacolo per tutti, così sarà una gara un po’ monca. Quelle che ne trarranno davvero un grosso vantaggio sono Inter e Atalanta. Milan e Napoli si faranno male: almeno una delle due, se non entrambe, per forza di cose, dovrà perdere punti".

"Ibrahimovic? Secondo me va utilizzato nell’ultima mezz’ora di gioco, non più dal primo tempo e dall’inizio della partita. Anche con l’Udinese è capitato che non sfruttasse al meglio alcune situazioni nella prima parte di gara, mentre alla fine ha approfittato della stanchezza degli avversari".