Ambrosini a MTV: "Fondamentale il lavoro di Fondazione Milan in Sport4all"

Al termine dell'evento Sport4All di Fondazione Milan, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così a Milan TV della splendida giornata vissuta con i ragazzi: "Quando incontri la gente che ti ringrazia è splendido, ma i veri ringraziamenti vanno ai ragazzi della fondazione che rendono possibile tutto questo. Sport 4 All è un lavoro fondamentale di Fondazione Milan, dedicano tempo a chi è meno fortunato, e ci si arricchisce molto di più venendo qui a vedere questi splendidi ragazzi. Ho visto la soddisfazione dei genitori, la gioia che vedono nei loro figli in una vita che non è stata fortunata per loro".