Ambrosini: "Un bell’effetto vedere Donnarumma capitano. I ragazzini di oggi si riconoscono in lui

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato di Gigio Donnarumma. Queste le sue parole: “Un bell’effetto vedere Donnarumma capitano. Adesso è più maturo e può rappresentare qualcosa di molto importante. Per me Gigio è una figura che ha permesso a tanti tifosi di sopportare anni disgraziati. I ragazzini di oggi si riconoscono in lui”.