Ancelotti: "Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Ibra"

In vista di Milan-Juventus, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Carlo Ancelotti. Ecco il pensiero del tecnico dell’Everton sul big match di domani: "Il Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Ibrahimovic, la Juventus ha dato segnali di consolidamento. Per il titolo è una corsa a tre Milan, Inter e Juventus. Il Napoli ha però le risorse per inserirsi nel discorso e la Roma mi pare solida".