Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Claudio Anellucci, procuratore sportivo, ha parlato delle possibili conseguenze del Coronavirus sul mercato. Queste le sue parole: "Mercato? Dovrà essere molto più intelligente e fatto di accordi e idee da mettere in pratica più che soldi da mettere in giro. Questo virus ci ha riportato con i piedi per terra."