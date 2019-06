Antonini a MTV: "Giampaolo scelta corretta, buon calcio e giovani al top. Mercato? Serve centrocampista di qualità"

Intervenuto telefonicamente alla trasmissione 'L'Inferno del Lunedì' su Milan TV, l'ex rossonero Luca Antonini ha parlato così del momento del Diavolo: "Se sarà lui, la scelta di Giampaolo mi sembra la più corretta in assoluto. Per ripartire era giusto scegliere un tecnico che porti buon calcio e sappia vestire i panni del maestro con i talenti a disposizione, basti guardare i giovani che ha valorizzato e lanciato. Per il modus operandi del Milan dei prossimi anni, è assolutamente la scelta giusta. Quest'anno non ha raccolto tutto quello che avrebbe potuto, l'Europa League per capirci, perché ad un certo punto la Sampdoria si è sentita comunque soddisfatta e ha tirato i remi in barca".

Andersen e Praet: "Il primo è un difensore che gode la massima stima di Giampaolo, l'ha completamente plasmato in tutto. È un centrale di livello importante. Praet è una mezz'ala ottima che ancora non ha raggiunto le sue massime potenzialità. Credo potranno dare qualcosa in più alla squadra, eventualmente".

Sul ruolo del terzino moderno: "Serve che sappia fare le due fasi e assolutamente concreto quando arriva in attacco. Prima serviva solo la difesa, ora servono pedine capaci di fare tutto e anche bene".

Cosa serve al Milan dal mercato? "Va rinforzato a centrocampo. Con Biglia spesso infortunato, Kessié e Bakayoko hanno provato a sopperire alle mancanze ma spesso non c'era qualità. Serve un giocatore che sappia far girare la palla, che giostri tutta la squadra".

Gli attuali terzini possono funzionare nel sistema di Giampaolo? "Conti è uomo da 3-5-2, più bravo ad attaccare che difendere. Calabria mi sembra adatto, mentre Rodríguez spinge troppo poco. Lo vedrei bene come centrale a 3 lo svizzero".