Antonini: "Ibrahimovic è uno spettacolo. In allenamento martellava tantissimo me e Abate"

Intervenuto ai microfoni di 'Serie A News', Luca Antonini ha parlato di tanti temi tra cui il Milan. Queste le sue parole:

Avrai seguito su Sky Sport l’intervista di Ambrosini ad Ibrahimovic, che impressione ti ha fatto il racconto sul vissuto dello spogliatoio ai tempi del tuo Milan?

“Ibra è uno spettacolo anche fuori dal campo per la carica che trasmette, è il motore della squadra, si vede anche in queste gare in cui non sta giocando, per la presenza a bordocampo e gli stimoli che trasmette ai compagni. Credo che al Milan in campo manchi tanto, m’auguro che torni il prima possibile perché fa la differenza, può far pendere la bilancia dal lato della squadra di Pioli nella lotta scudetto”

Gattuso ha rivelato che tu ed Ignazio Abate soffrivate più di tutti il peso di Ibrahimovic. Qual è il tuo ricordo?

“Eravamo sicuramente i più “martellati” da lui, ci spronava a volte anche insultandoci, in quel momento potevamo rimanerci male ma poi nel corso del tempo abbiamo capito che era il suo modo di spronarci. Credeva in noi, ci voleva bene, perciò s’arrabbiava, quindi, i suoi rimproveri erano ben accetti. Se non ci avesse considerato importanti, ci avrebbe ignorato, era anche una testimonianza della considerazione e dell’affetto nei nostri confronti”