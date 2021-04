Antonini: "La titolarità di Tomori è un segnale importante per Romagnoli. E' un giocatore che tiene tanto al Milan"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Luca Antonini ha parlato di Romagnoli. Queste le sue parole: "Sorprende un po' vedere Romagnoli in dubbio, più che altro per la leadership che aveva dato anche già dall'anno scorso con Ibrahimovic e Kjaer. La titolarità di Tomori è un segnale importante per Romagnoli. E' un giocatore importante e di comune accordo con la società troveranno una soluzione che faccia felici tutte e due. E' giovane, è un giocatore italiano e importante per il calcio italiano. Romagnoli è un giocatore che tiene tanto al Milan e ha sempre dimostrato di essere un grande capitano. Tomori e Kjaer sono giocatori a cui non si può rinunciare e il danese è stato il miglior acquisto insieme a Ibrahimovic"