Antonini: "Pioli è l'uomo giusto per il Milan. Boban ha agito nel modo giusto"

Intervenuto sul canale ufficiale di Carlo Pellegatti, l'ex terzino rossonero Luca Antonini ha parlato di tante tematiche. Queste le domande e le risposte:

Pellegatti: "Luca, come stai vivendo questa domenica senza calcio e senza sport?"

Antonini: "E' una domenica triste, diversa dalla normalità e dalla nostra normale quotidianità domenicale. Dobbiamo cercare di restare in casa e di fare tante altre cose, ad esempio leggendo un libro. Il modo per passare la macchina c'è l'ha."

Pellegatti: "Luca, mettendoti nei panni dei colleghi come pensi che debba essere affrontata questa situazione? Ci sono tanti che sostengono di incominciare ad allenarsi subito ma personalmente è un'idea che mi lascia tanti dubbi considerato il momento."

Antonini: "Io credo che tornare subito in campo ad allenarsi sia la scelta sbagliata. Dobbiamo lasciare passare ancora una settimana, 10 giorni e poi si può riprendere forse a fare qualcosa. Ora però è il momento sbagliato. Bisogna rimanere a casa senza creare aggregazioni e gruppi di lavoro prendendo per buona questa decisione presa dai medici e dal governo."

Pellegatti: "Per la fine del campionato sei per i playoff, per chiudere la stagione con questa classifica o per annullare la stagione?"

Antonini: "Forse, se le tempistiche lo permettono sarebbe il massimo concludere il campionato con le giornate che mancano anche se si dovrà giocare ogni tre giorni. L'alternativa probabilmente sono i playoff e i playout dato che sarebbe l'unica possibilità di chiudere il campionato giocandosi la possibilità di vincere e di salvarsi. Annullare il campionato creda ci siano troppi interessi in gioco e purtroppo lo spettacolo deve andare avanti.

Pellegatti: "Sul momento del Milan, dopo l'esplosione di Boban. Come vedi il momento dei rossoneri dal punto di vista societario e tecnico?"

Antonini: "E' una situazione brutta ma che purtroppo è diventata un'abitudine in questi ultimi anni. La società continua a cambiare dirigenza, allenatori e non si riesce a dare continuità ad un progetto e quindi i giocatori sono influenzati da questa situazione"

Pellegatti: "Ha fatto bene Boban a reagire?"

Antonini: "Non sono quello che deve dire se ha fatto bene o no, di sicuro conosco Boban so che persona è e so che quando prende una decisione lo fa nel modo giusto. Se lo ha fatto evidentemente mi fido delle sue sensazioni che lo hanno portato ad agire in questo modo tenendo conto delle conseguenze."

Pellegatti: "Pioli o Rangnick per il futuro?"

Antonini: "Pioli lo conosco e so che lavoro sta facendo in questo momento, ho avuto anche la fortuna di essere allenato da lui. Darei continuità a lui per dare continuità a questo progetto dato che conosce l'ambiente, il calcio italiano e ha dalla sua Ibrahimovic e questo non è poco. Se si può continuare con Pioli sarebbe la scelta giusta, se invece la società farà un'altra scelta si vede che ha ragionato che questa potesse essere la scelta giusta."

Pellegatti: "Dove ti ha allenato Pioli e come ti sei trovato? Credo che al Milan stia facendo un buon lavoro"

Antonini: "Al Modena. Pioli oltre ad essere un bravo allenatore a livello tattico è anche una persona molto equilibrata. Al Milan serviva una persona di questo tipo per ricompattare l'ambiente, dare serenità ai giocatori e affidarsi ad una persona che quando la guardi puoi stare tranquillo dato che la soluzione per tutto. Pioli credo sia l'allenatore giusto e il Milan ha fatto una scelta importante nel dare la squadra in mano a questo allenatore. L'ultima partita con il Genoa non è figlia di quello che è il suo operato, spero che si possano mettere a posto le cose e che la stagione del Milan possa terminare nel migliore dei modi"