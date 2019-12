Atalanta, Gasperini a Sky: "Siamo sempre alla ricerca della perfezione"

Gian Piero Gasperini è stato intervistato da Sky Sport al termine di Atalanta-Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull’esperienza al Genoa:

“Col Genoa abbiamo avuto dei momenti positivi, in cui c’era grande spinta della società. Siamo arrivati addirittura in Europa, poi lì si è interrotto qualcosa. Forse Preziosi ha capito che più di tanto non si poteva fare. Genoa è un ambiente straordinario, a me dispiace che stia passando questo momento così delicato. È una società che potrebbe raggiungere tranquillamente altri obiettivi. Mi dispiace perché con Preziosi sono stato insieme tanti anni e sicuramente abbiamo fatto qualcosa di buono”.

Cosa c’è da migliorare?

“La perfezione non esiste, ma siamo testardi e la ricerchiamo sempre. Ci sono tante vie per raggiungere i risultati. Il risultato conta tantissimo però ci sono tante per raggiungerlo. Io la penso come Sarri, con una certa qualità del gioco hai più possibilità di raggiungerlo”.