Atalanta, Percassi: "Champions? Juve e Sassuolo sono due ostacoli durissimi, ma abbiamo in mano il nostro destino"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Antonio Percassi, numero uno dell'Atalanta, ha commentato così la corsa Champions: "La stagione non è finita. Andare per il terzo anno di fila in Europa sarebbe qualcosa di storico per un club delle nostre dimensioni. Juve e Sassuolo sono due ostacoli durissimi, però, a differenza delle rivali, abbiamo in mano il nostro destino. E sono certo che Gasperini e i ragazzi daranno tutto. Ho visto alcuni giocatori piangere: quella rabbia la metteremo sul campo e con l'aiuto dei tifosi nessun obiettivo è impossibile".