Avv. Martinez: "Milan più forte dell'anno scorso. Ibra? A gennaio lo vado a prendere ovunque"

Antonello Martinez, avvocato e tifoso rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e ha commentato così la vittoria del Milan contro il Parma: "Ha strameritato di vincere ed ha regolato una squadra che non è di bidoni. Non volevo Pioli e quindi devo chiedergli scusa. C'è una crisi di digiuno del gol, ma questa boccata d'ossigeno ci voleva. Il Milan è più forte dell'anno scorso e mi sorprende che l'ottimo Giampaolo abbia avuto quella partenza. Forse voleva fare più di quello che poteva. Con Pioli stanno ricrescendo giocatori come Conti. I presupposti ci sono tutti, la rosa è più completa. Ibra? A gennaio lo vado a prendere ovunque. Sono di buonumore perché sembra molto vicino al Milan".