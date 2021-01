Bagni: "Lite Ibra-Lukaku? Hanno esagerato entrambi, ma non parliamo di razzismo"

Salvatore Bagni, ex calciatore, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la lite di martedì sera tra Ibrahimovic e Lukaku: "Sicuramente non è stato uno spettacolo bello, però sono 'schermaglie' che nel calcio ci sono sempre state in campo. Detto questo credo che quelle di Ibra fossero parole gettate al vento, dette per innervosire l’avversario. Hanno esagerato entrambi e sanno di aver sbagliato. Razzismo? Ma no, non scherziamo, teniamo fuori il razzismo da questa vicenda, non fa parte della cultura di Ibra. E poi sono venuti a contatto, mica si sono menati. È stato un brutto momento, ma bisogna guardare avanti".