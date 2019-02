Bakayoko sull'addio al Chelsea: "Non è facile essere in una squadra che non ti vuole per la stagione successiva"

Timo Bakayoko, intervistato da "Bro Stories", ha parlato così dell'addio al Chelsea: "Tutto stava andando per il verso giusto fino a un momento particolare. Non è stata una cosa semplice da vivere ed è stato probabilmente il mio primo momento duro in carriera: essere in un club che non ti vuole per la stagione successiva. Non è semplice ma credo che sia necessario vivere momenti come questi. Mi ha aiutato molto a superare ciò che sto vivendo ora. Ora sono pronto ad affrontare momenti più difficili, credo di essere più preparato”.