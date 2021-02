Baldini: "In Inghilterra a giugno Wembley potrebbe avere 90mila persone"

Intervenuto ai microfoni di 'Tutticonvocati' il giornalista della Gazzetta dello Sport Stefano Baldini ha parlato della possibilità di vedere l'Europeo in Inghilterra. Queste le sue parole: "In prospettiva Euro2021 se al 21 giugno si arriva ad una liberalizzazione totale vorrebbe dire che per il 23 giugno Wembley potrà avere 90mila persone. E' solo una speranza, ma sarebbe bello trovare una luce anche in Italia, in Inghilterra esiste una road map"