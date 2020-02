Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Può ancora dare il suo apporto sia in campo che nello spogliatoio. E' un punto di riferimento ed è ovvio che non ci si può basare su di lui per il futuro per ovvie ragioni anagrafiche. Sicuramente il suo avvento ha salvato la stagione rossonera."