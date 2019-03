Baresi sul derby: "Il Milan è in un buon momento, l'atmosfera è molto positiva"

In merito al derby di domenica, Franco Baresi, ex difensore milanista, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "I derby sono impronosticabili e fanno storia a sé. Sapete quante volte sono partito favorito e poi le ho beccate? Mi conforta però sapere che il Milan è in un buon momento, fisico e mentale. Viviamo una fase positiva sotto tutti gli aspetti: la società è solida e la squadra cresce. Direi che il Milan sta tornando. Trasmette entusiasmo, la gente ha di nuovo voglia di vivere la squadra. L’atmosfera è molto positiva".