Bastianelli su Hauge: "Ha una marcia in più. Ecco perché ha scelto il Milan... "

Tuttosport ha intervistato Patrick Bastianelli, partner italiano di Atta Aneke (il procuratore di Hauge, ndr), per parlare del giocatore norvegese: "Il Milan lo stava seguendo da tempo, la partita di Europa League ha dato ulteriori conferme delle sue qualità. Jens si è presentato con un gol e un assist, un bel biglietto da visita. Ha scelto il Milan per la sua grande tradizione, la storia della società, per il nuovo importante progetto sportivo e per il fascino che può dare il fatto di giocare a San Siro. È attentissimo ai particolari e ai dettagli. Conoscendolo, mi ha colpito la sua maturità, non da un ragazzo di 21 anni. Ha davvero una marcia in più e si vede anche dal coraggio e dall’istintività che mette nelle giocate"