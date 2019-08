Bazzani: “Piatek deve abituarsi al calcio di Giampaolo”

Fabio Bazzani, ex calciatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Derbyderbyderby.it‘ di alcuni dei temi rossoneri più in voga, a partire da Piatek, queste le sue parole: “Bisogna sempre considerare che si tratta di pre-campionato, pertanto non mi allarmerei sul fatto che Piatek non abbia ancora trovato la via del gol. L’attaccante polacco deve abituarsi al nuovo modo di intendere il calcio di Giampaolo, cercando di trovare una maggiore intesa possibile con l’altra punta e il trequartista, punti fermi nello scacchiere tattico del nuovo allenatore dei rossoneri”.