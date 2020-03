Begovic: "Stop agli allenamenti fino al 23, ma potrebbe essere prolungato"

In merito alla ripresa degli allenamenti, Asmir Begovic ha dichiarato al Mirror: "Siamo in attesa. Adesso non ci stiamo allenando. Per ora non torneremo ad allenarci almeno fino al 23, ma sembra che il periodo di stop potrebbe essere esteso. Al Milan non c'è nessun positivo. Queste sono le misure che sono state prese, sono gli ordini e noi obbediamo e basta. E' così strano non riuscire ad allenarsi. Cerchi di fare altre cose, ma non puoi molto altro se non vedere Netflix".