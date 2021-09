Bennacer a DAZN: "Due anni fa pareggiare con la Juve era un successo, ora vogliamo vincere. Tonali? È forte"

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, si è così espresso a DAZN nel pre Milan-Venezia: "Due anni fa pareggiare contro la Juve era un successo, ora vogliamo vincere anche contro squadre così forti. È vero che stavamo perdendo ma abbiamo pareggiato bene e questo fa capire che squadra siamo, vogliamo vincere sempre".



Su Tonali: "Per me è uguale, Sandro è un giocatore forte. Non abbiamo giocato molte volte insieme l'anno scorso ma dobbiamo far bene per aiutare la squadra".