Bennacer a Sky: "Non siamo in Champions solo per giocare, dobbiamo fare meglio negli altri tre match"

Ismael Bennacer, dopo il ko in casa del Porto, ha parlato così ai microfoni di Sky: "Non abbiamo fatto la nostra migliora partita, ora dobbiamo pensare alla prossima e imparare da questa gara. Quando giochiamo con il nostro spirito si vede subito, contro il Porto è stata dura sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto troppi errori. Non siamo in Champions solo per giocare, dobbiamo fare meglio nelle prossime tre partite".