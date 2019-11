Bennacer: "Mi rivestirei come il primo giorno al Milan"

Una "mise" impossibile da dimenticare. Tutti, infatti, ricordano l’abbigliamento di Bennacer nel giorno del suo arrivo a Milano. Ebbene, parlando del suo modo di essere e della sua vita privata, l’algerino ha evidenziato proprio questo aspetto: "Sto sempre a casa - ha dichiarato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - esco solo per mangiare in compagnia di mia moglie Chaines o per fare qualche passeggiata se mi raggiunge la mia famiglia. Poi casa, casa, casa. Prego cinque volte al giorno, ma mai in spogliatoio. La religione per me è fondamentale. È vero, mi piace la moda e mi rivestirei come quel primo giorno. Sono giovane, me lo posso permettere. Da grande passerò ad abiti più classici. Se ho subito episodi di razzismo? Mai e dico che è triste anche solo dover affrontare questo argomento nel 2019".