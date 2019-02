Beretta: "Gattuso è il nostro valore aggiunto"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, il responsabile del vivaio milanista, Mario Beretta, ha parlato del rapporto con Leonardo e Maldini: "È un dialogo molto costruttivo, li sento vicini. E poi c’è Gattuso, che è particolarmente dentro la vita del settore giovanile ed è il nostro valore aggiunto perché incarna il senso di appartenenza rossonero. Ha voluto incontrare tutti i tecnici, con cui ha fatto aggiornamenti, dando consigli preziosi. Una vicinanza concreta, posso assicurare che non lo fanno tutti. Io e lui ci confrontiamo un paio di volte a settimana. L’eredità di Filippo Galli pesa? Ognuno ha la propria interpretazione del ruolo. Nel Milan il materiale umano è sempre stato fra i migliori. Comunque per me non è un peso sapere di dover produrre altri giocatori. È la mia missione, la pressione non la sento".